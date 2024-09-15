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WTA
15 сентября 2024, 17:12 | Обновлено 15 сентября 2024, 17:13
197
0

Марта Костюк – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Сеуле

15 сентября 2024, 17:12 | Обновлено 15 сентября 2024, 17:13
197
0
Марта Костюк – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

16 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В первом раунде 5-я сеяная украинка сразится против Аранчи Рус из Нидерландов (№84 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Александрова – Лепченко. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Хизер Уотсон (№184 WTA) или Лу Цзяцзин (№272 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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