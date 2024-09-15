Марта Костюк – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В первом раунде 5-я сеяная украинка сразится против Аранчи Рус из Нидерландов (№84 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Александрова – Лепченко. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Хизер Уотсон (№184 WTA) или Лу Цзяцзин (№272 WTA).

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