У Переса есть план относительно будущего Лунина. Реал хочет заработать

В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

Однако по информации мадридский СМИ, новое соглашение не гарантирует, что Лунин надолго останется в команде. Перес продлил контракт с Луниным в первую очередь, чтобы украинец не смог бесплатно покинуть клуб. Лунин – не является неприкосновенным игроком «Реала» и если за украинца предложат более 30 миллионов евро – «сливочные» продадут вратаря.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.