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  4. У Переса есть план относительно будущего Лунина. Реал хочет заработать
Испания
16 сентября 2024, 01:47 |
234
2

У Переса есть план относительно будущего Лунина. Реал хочет заработать

Украинца могут продать, если поступит выгодное предложение

16 сентября 2024, 01:47 |
234
2
У Переса есть план относительно будущего Лунина. Реал хочет заработать
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

Однако по информации мадридский СМИ, новое соглашение не гарантирует, что Лунин надолго останется в команде. Перес продлил контракт с Луниным в первую очередь, чтобы украинец не смог бесплатно покинуть клуб. Лунин – не является неприкосновенным игроком «Реала» и если за украинца предложат более 30 миллионов евро – «сливочные» продадут вратаря.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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трансферы продление контракта Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 2
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Falko
Що значить "продадуть"? А він не піде, в нього контракт. А тим, що посадять на лавку, Луніна не залякати - він і зараз там.
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0
Alex T
Ну так это топ для всех, только беда ему проявлять теперь негде себя будет если первый не травмируется 
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-1
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