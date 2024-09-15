Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Болонья – Шахтер
18 сентября в 19:45 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов
18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.
В первом поединке в обновленном формате ЛЧ сыграют: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.
Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO
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