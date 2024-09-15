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Лига чемпионов
15 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:53
336
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Болонья – Шахтер

18 сентября в 19:45 состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов

15 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 14:53
336
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Болонья – Шахтер
ФК Шахтер

18 сентября в 19:45 на стадионе Ренато Даль-Ара в итальянской Болонье пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов.

В первом поединке в обновленном формате ЛЧ сыграют: Болонья (Италия) – Шахтер (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер как чемпион Украины напрямую попал в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу.

Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO

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Болонья – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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