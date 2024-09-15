Бывший владелец Днепра лишен гражданства Кипра из-за сомнительной репутации

Правительство Кипра лишило гражданства бывшего владельца «Днепра» и неофициального собственника СК «Днепр-1» Игоря Коломойского после того, как было подтвердено, что оно было получено путем мошенничества, введения в заблуждение и сокрытия существенных фактов.

В решении, принятом 4 сентября, говорится, что как до, так и после его получения гражданства он был и остается человеком с сомнительной репутацией и что его получение гражданства создало и продолжает создавать огромный риск плохой репутации для Республики Кипр.

Коломойский получил «золотой паспорт» в обмен на инвестиции в 2010 году. При этом, по сведениям издания Phileleftheros, бизнесмен не уведомил кипрские власти о том, что двумя годами ранее против него расследовалось в рф дело о неуплате налогов.