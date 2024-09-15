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  4. Довбик – в основе Ромы на матч с Дженоа, Малиновский не попал в старт
Италия
15 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:03
279
0

Довбик – в основе Ромы на матч с Дженоа, Малиновский не попал в старт

Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени

15 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 15 сентября 2024, 13:03
279
0
Довбик – в основе Ромы на матч с Дженоа, Малиновский не попал в старт
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».

Украинский нападающий римского клуба Артем Довбик начнет встречу в стартовом составе, полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Дженоа».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». В таблице чемпионата Италии после 3-х туров «Дженоа» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Ромы», цвета которой защищает украинец Артем Довбик, имеется 2 пункта и 16-я позиция.

Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.

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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу стартовые составы Артем Довбик Руслан Малиновский
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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