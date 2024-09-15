Довбик – в основе Ромы на матч с Дженоа, Малиновский не попал в старт
Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени
В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».
Украинский нападающий римского клуба Артем Довбик начнет встречу в стартовом составе, полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе «Дженоа».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». В таблице чемпионата Италии после 3-х туров «Дженоа» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Ромы», цвета которой защищает украинец Артем Довбик, имеется 2 пункта и 16-я позиция.
Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.
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