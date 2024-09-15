Украина. Премьер лига15 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:34
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла
18 сентября в 18:00 состоится перенесенный матч 4-го тура УПЛ
15 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:34
441
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В среду, 18 сентября, в 18:00 состоится отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Ворскла»
Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Ворскла» проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv.
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