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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:34
441
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла

18 сентября в 18:00 состоится перенесенный матч 4-го тура УПЛ

15 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:34
441
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Динамо – Ворскла
УПЛ

В среду, 18 сентября, в 18:00 состоится отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Ворскла»

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча «Динамо» – «Ворскла» проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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