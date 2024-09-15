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Премьер-лига
Динамо Киев
18.09.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 11:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:24
239
0

Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 сентября в 18:00 видеотрансляцию перенесенного матча 4-го тура УПЛ

15 сентября 2024, 11:15 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:24
239
0
Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 18 сентября, в 18:00 состоится отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Ворскла»

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Динамо Киев – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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