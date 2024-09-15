В среду, 18 сентября, в 18:00 состоится отложенный матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «Ворскла»

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Динамо Киев – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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