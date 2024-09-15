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  4. За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 08:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:34
971
2

За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии

С 1995 года за киевлян выступали легионеры из 32-х стран дальнего зарубежья

15 сентября 2024, 08:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:34
971
2
За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
ФК Динамо

В матче с «Зарей» (2:0) состоялся дебют за «Динамо» в чемпионатах Украины 23-летнего защитника из Колумбии Брайана Себальоса. Он стал игроком 32-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян в УПЛ, в том числе 6-й - из Южной Америки.

К слову, в поединках с «Зарей» прошли первую обкатку в динамовских рядах полпреды еще трех государств: Парагвая (Дерлис Гонсалес), Дании (Миккель Дуэлунн) и Испании (Фран Соль).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи за Динамо в УПЛ представителей стран Южной Америки

Страна

Дата

Игрок

Соперник

Счет

Бразилия

17.08.2002

ЛЕАНДРУ

Волынь (д)

3:1

Аргентина

20.07.2004

Роберто НАННИ

Закарпатье (г)

2:1

Парагвай

30.08.2015

Дерлис ГОНСАЛЕС

Заря (г)

0:0

Уругвай

24.04.2019

Карлос ДЕ ПЕНА

Шахтер (д)

0:0

Венесуэла

11.08.2021

Эрик РАМИРЕС

Минай (д)

2:0

Колумбия

14.09.2024

Брайан СЕБАЛЬОС

Заря (г)

2:0

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Letifer
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Gargantua81
при Демьяненко были какие то два ноунейма из Колумбии
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