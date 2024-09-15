За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии
С 1995 года за киевлян выступали легионеры из 32-х стран дальнего зарубежья
В матче с «Зарей» (2:0) состоялся дебют за «Динамо» в чемпионатах Украины 23-летнего защитника из Колумбии Брайана Себальоса. Он стал игроком 32-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян в УПЛ, в том числе 6-й - из Южной Америки.
К слову, в поединках с «Зарей» прошли первую обкатку в динамовских рядах полпреды еще трех государств: Парагвая (Дерлис Гонсалес), Дании (Миккель Дуэлунн) и Испании (Фран Соль).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи за Динамо в УПЛ представителей стран Южной Америки
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
17.08.2002
|
ЛЕАНДРУ
|
Волынь (д)
|
3:1
|
Аргентина
|
20.07.2004
|
Роберто НАННИ
|
Закарпатье (г)
|
2:1
|
Парагвай
|
30.08.2015
|
Дерлис ГОНСАЛЕС
|
Заря (г)
|
0:0
|
Уругвай
|
24.04.2019
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Шахтер (д)
|
0:0
|
Венесуэла
|
11.08.2021
|
Эрик РАМИРЕС
|
Минай (д)
|
2:0
|
Колумбия
|
14.09.2024
|
Брайан СЕБАЛЬОС
|
Заря (г)
|
2:0
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