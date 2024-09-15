За Динамо впервые сыграл в УПЛ футболист из Колумбии

В матче с «Зарей» (2:0) состоялся дебют за «Динамо» в чемпионатах Украины 23-летнего защитника из Колумбии Брайана Себальоса. Он стал игроком 32-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян в УПЛ, в том числе 6-й - из Южной Америки.

К слову, в поединках с «Зарей» прошли первую обкатку в динамовских рядах полпреды еще трех государств: Парагвая (Дерлис Гонсалес), Дании (Миккель Дуэлунн) и Испании (Фран Соль).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи за Динамо в УПЛ представителей стран Южной Америки