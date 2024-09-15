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Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 08:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:22
635
1

Динамо отпраздновало «сухой» юбилей в УПЛ

Киевляне 500-й раз сыграли на «ноль» в чемпионатах Украины

15 сентября 2024, 08:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 08:22
635
1
Динамо отпраздновало «сухой» юбилей в УПЛ
ФК Динамо

«Динамо», взяв верх над «Зарей» со счетом 2:0, 500-й раз сыграло на «ноль» в чемпионатах Украины. Киевляне стали первой командой достигшей этого рубежа. 276 сухих матчей «бело-синие» провели дома и 224 – в гостях. Динамовцы не пропускали хотя бы в одном поединке со всеми клубами, с которыми им довелось встречаться в УПЛ, за исключением «Одессы» и «Карпат» (2020). Чаще других не смогли пробить защиту киевлян «Кривбасс» – 31 раз, «Ворскла» – 28, «Мариуполь», ЦСКА/«Арсенал» – по 27, «Заря» и «Карпаты» – по 26.

Среди голкиперов «Динамо» наибольший вклад в юбилей внесли Александр Шовковский – 233 сухих матча, Георгий Бущан – 54, Денис Бойко, Максим Коваль – по 37 и Виталий Рева – 30.

К слову, в юбилярах после игры с луганчанами оказался и Георгий Бущан, который 70-й раз в карьере отстоял свои ворота в неприкосновенности. 54 сухих матча он провел в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках, по 3 – в Кубке Украины и за национальную сборную,

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Динамо в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Соперник

Счет

Вратарь «Динамо»

1-й

10.03.1992

Нефтяник

1:0 (д)

Вальдас МАРТИНКЕНАС

100-й

05.09.1997

Кривбасс

1:0 (г)

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

200-й

17.10.2003

Ильичевец

2:0 (д)

Виталий РЕВА

300-й

09.05.2010

Металлург З

3:0 (д)

Денис БОЙКО

400-й

09.04.2017

Олимпик

4:0 (д)

Максим КОВАЛЬ

500-й

14.09.2024

Заря

2:0 (г)

Георгий БУЩАН

От кого не пропускали

СМ

Клубы

31

Кривбасс

28

Ворскла

27

Мариуполь, ЦСКА/Арсенал

26

Заря, Карпаты

25

Днепр

23

Металлург З, Таврия

22

Металлург Д

20

Черноморец, Шахтер

18

Металлист

16

Александрия

12

Волынь, Нива Т

10

Верес

9

Говерла, Звезда, Олимпик, Прикарпатье

8

Львов, Харьков

7

Колос, Торпедо

6

Кремень, Минай, Оболонь

5

Буковина, Рух

4

Десна, Днепр-1, Нива В, Николаев, Темп

3

Борисфен, Севастополь, Сталь А
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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_Quantum19_
Тепер, будь ласка, статистику ударів у бік воріт ФК "Динамо" (Київ). Бо останнім часом легко казати, що "Динамо" зіграло на нуль, при одному, максимум двох ударах в бік його воріт, ще й повз. 
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