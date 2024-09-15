Динамо отпраздновало «сухой» юбилей в УПЛ
Киевляне 500-й раз сыграли на «ноль» в чемпионатах Украины
«Динамо», взяв верх над «Зарей» со счетом 2:0, 500-й раз сыграло на «ноль» в чемпионатах Украины. Киевляне стали первой командой достигшей этого рубежа. 276 сухих матчей «бело-синие» провели дома и 224 – в гостях. Динамовцы не пропускали хотя бы в одном поединке со всеми клубами, с которыми им довелось встречаться в УПЛ, за исключением «Одессы» и «Карпат» (2020). Чаще других не смогли пробить защиту киевлян «Кривбасс» – 31 раз, «Ворскла» – 28, «Мариуполь», ЦСКА/«Арсенал» – по 27, «Заря» и «Карпаты» – по 26.
Среди голкиперов «Динамо» наибольший вклад в юбилей внесли Александр Шовковский – 233 сухих матча, Георгий Бущан – 54, Денис Бойко, Максим Коваль – по 37 и Виталий Рева – 30.
К слову, в юбилярах после игры с луганчанами оказался и Георгий Бущан, который 70-й раз в карьере отстоял свои ворота в неприкосновенности. 54 сухих матча он провел в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках, по 3 – в Кубке Украины и за национальную сборную,
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные сухие матчи Динамо в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Вратарь «Динамо»
|
1-й
|
10.03.1992
|
Нефтяник
|
1:0 (д)
|
Вальдас МАРТИНКЕНАС
|
100-й
|
05.09.1997
|
Кривбасс
|
1:0 (г)
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
200-й
|
17.10.2003
|
Ильичевец
|
2:0 (д)
|
Виталий РЕВА
|
300-й
|
09.05.2010
|
Металлург З
|
3:0 (д)
|
Денис БОЙКО
|
400-й
|
09.04.2017
|
Олимпик
|
4:0 (д)
|
Максим КОВАЛЬ
|
500-й
|
14.09.2024
|
Заря
|
2:0 (г)
|
Георгий БУЩАН
От кого не пропускали
|
СМ
|
Клубы
|
31
|
Кривбасс
|
28
|
Ворскла
|
27
|
Мариуполь, ЦСКА/Арсенал
|
26
|
Заря, Карпаты
|
25
|
Днепр
|
23
|
Металлург З, Таврия
|
22
|
Металлург Д
|
20
|
Черноморец, Шахтер
|
18
|
Металлист
|
16
|
Александрия
|
12
|
Волынь, Нива Т
|
10
|
Верес
|
9
|
Говерла, Звезда, Олимпик, Прикарпатье
|
8
|
Львов, Харьков
|
7
|
Колос, Торпедо
|
6
|
Кремень, Минай, Оболонь
|
5
|
Буковина, Рух
|
4
|
Десна, Днепр-1, Нива В, Николаев, Темп
|
3
|
Борисфен, Севастополь, Сталь А
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