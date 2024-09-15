Динамо отпраздновало «сухой» юбилей в УПЛ

«Динамо», взяв верх над «Зарей» со счетом 2:0, 500-й раз сыграло на «ноль» в чемпионатах Украины. Киевляне стали первой командой достигшей этого рубежа. 276 сухих матчей «бело-синие» провели дома и 224 – в гостях. Динамовцы не пропускали хотя бы в одном поединке со всеми клубами, с которыми им довелось встречаться в УПЛ, за исключением «Одессы» и «Карпат» (2020). Чаще других не смогли пробить защиту киевлян «Кривбасс» – 31 раз, «Ворскла» – 28, «Мариуполь», ЦСКА/«Арсенал» – по 27, «Заря» и «Карпаты» – по 26.

Среди голкиперов «Динамо» наибольший вклад в юбилей внесли Александр Шовковский – 233 сухих матча, Георгий Бущан – 54, Денис Бойко, Максим Коваль – по 37 и Виталий Рева – 30.

К слову, в юбилярах после игры с луганчанами оказался и Георгий Бущан, который 70-й раз в карьере отстоял свои ворота в неприкосновенности. 54 сухих матча он провел в чемпионатах Украины, 10 – в еврокубках, по 3 – в Кубке Украины и за национальную сборную,

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные сухие матчи Динамо в чемпионатах Украины

Матч Дата Соперник Счет Вратарь «Динамо» 1-й 10.03.1992 Нефтяник 1:0 (д) Вальдас МАРТИНКЕНАС 100-й 05.09.1997 Кривбасс 1:0 (г) Вячеслав КЕРНОЗЕНКО 200-й 17.10.2003 Ильичевец 2:0 (д) Виталий РЕВА 300-й 09.05.2010 Металлург З 3:0 (д) Денис БОЙКО 400-й 09.04.2017 Олимпик 4:0 (д) Максим КОВАЛЬ 500-й 14.09.2024 Заря 2:0 (г) Георгий БУЩАН

От кого не пропускали