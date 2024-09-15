Очередные голы Митровича. Аль-Хиляль разгромил Аль-Рияд

В Саудовской Аравии состоялись матчи 3-го тура местной Про-лиги. Прошлогодний чемпион «Аль-Хиляль» одержал третью подряд победу в трех матчах и возглавляет турнирную таблицу. Дубль сделал лидер команды и ее лучший бомбардир Александр Митрович. Для него эти мячи стали третьим и четвертым в текущем чемпионате.

Также три победы в трех матчах имеет в своем активе «Аль-Иттифак», за который выступают, в частности, Эдуар Менди, Демирал, Кессье и Фирмино. А «Аль-Раид» разгромил «Аль-Фейху» со счетом 5:0.

Чемпионат Саудовской Аравии. 3 тур

Аль-Фатех – Аль-Иттифак – 1:2

Голы: Джанини, 64 – Абдуаллах, 42, Джедисон, 73

Аль-Рияд – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: аль-Давсари, 53, Митрович, 80, 90+10

Аль-Фейха – аль-Раид – 0:5

Голы: Смоллинг, 6, аг, Фузаир, 18, эль-Беркауи, 45+6, 60, аль-Амри, 66

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА