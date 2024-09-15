АЗ Алкмаар забил девять голов Херенвену в чемпионате Нидерландов

Закончились пять матчей 5 тура нидерландской Эредивизии. Среди прочих результатов привлекает внимание матч «АЗ Алкмаара» против «Херенвена», в котором хозяева на гол соперника ответили сразу девять раз, а Трой Перротт оформил покер.

Чемпионат Нидерландов. 5 тур

АЗ Алкмаар – Херенвен – 9:1

Голы: Мийнанс, 4, Перротт, 23, 48, 50, 56, Салик, 72, Меердринк, 75, Белич, 82, Буурмеестер, 85 – Браверс, 19

ПСВ – НЕК Неймеген – 2:0

Голы: Люк де Йонг, 11, Тиль, 16

Твенте – Зволле – 1:1

Голы: Стейн, 64 – Венте, 8

Гронинген – Фейеноорд – 2:2

Голы: Виллумсон, 81, 90 – ван Берген, 33, аг, Пайшао, 70

НАК Брэда – Фортуна Ситтард – 1:0

Гол: Косторц, 85

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