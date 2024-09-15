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Бельгия
15 сентября 2024, 04:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 05:56
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Вестерло без Сидорчука расписал ничью с Андерлехтом

Состоялись три матчи чемпионата Бельгии

15 сентября 2024, 04:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 05:56
40
0
Вестерло без Сидорчука расписал ничью с Андерлехтом
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились три матча 7 тура чемпионата Бельгии по футболу. В частности, «Вестерло» Сергея Сидорчука в боевом матче сумел сыграть вничью с «Андерлехтом». Сидорчук после вояжа в национальную сборную на поле не вышел, оставшись в запасе.

Еще в двух матчах «Генк» на выезде одолел «Серкль Брюгге», а «Брюгге» тоже на выезде разгромил «Кортрейк».

Чемпионат Бельгии. 7 тур.

Андердехт – Вестерло – 2:2

Голы: Васкес, 9, Струйкенс, 84 – Байрам, 38, Вучкович, 60

Серкль Брюгге – Генк – 2:3

Голы: Ваттара, 12, Рович, 19 – Сор, 1, Стеккерс, 17, Арокодаре, 54

Кортрейк – Брюгге – 0:3

Голы: Ванакен, 13, 90+3, Талби, 83

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Андерлехт Вестерло Сергей Сидорчук Серкль Брюгге Генк Кортрейк Брюгге чемпионат Бельгии по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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