Де Росси объяснил, почему Довбик до сих пор не забил за Рому первый гол
Наставник «Ромы» высказался об украинском нападающем
Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об украинском форварде Артеме Довбике.
«Нам стоит проанализировать нашу игру и то, как играет Довбик. Артем не виноват в том, что мы не сделали то, что должны были сделать. Мы должны помочь Довбику, чтобы к нему было меньше внимания со стороны защитников соперника. Когда у него будет больше пространства, то он уже не остановится», – сказал Де Росси.
Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.
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