Де Росси объяснил, почему Довбик до сих пор не забил за Рому первый гол

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался об украинском форварде Артеме Довбике.

«Нам стоит проанализировать нашу игру и то, как играет Довбик. Артем не виноват в том, что мы не сделали то, что должны были сделать. Мы должны помочь Довбику, чтобы к нему было меньше внимания со стороны защитников соперника. Когда у него будет больше пространства, то он уже не остановится», – сказал Де Росси.

Напомним, «Рома» подписала Артема Довбика в августе 2024 года за 30.5+6 миллионов евро, но в 3 первых матчах за «волков» 27-летний футболист не сумел отличиться ни одним результативным действием.