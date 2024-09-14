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Испания
14 сентября 2024, 21:12 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:30
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0

Сыграет ли Лунин после нового контракта? Составы на матч Реал С – Реал М

Матч начнется в 22:00 по Киеву

14 сентября 2024, 21:12 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:30
1401
0
Сыграет ли Лунин после нового контракта? Составы на матч Реал С – Реал М
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 14 сентября, состоится матч 5-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе на этот матч, уступив место в воротах Тибо Куртуа. Напомним, недавно Лунин продлил контракт со «сливочными» до 2030 года.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал Сосьедад - Реал Мадрид стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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