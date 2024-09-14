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  4. Бондаренко о своем хет-трике: «Неплохо, но можно лучше. Начали баловаться»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 21:52 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:54
226
0

Бондаренко о своем хет-трике: «Неплохо, но можно лучше. Начали баловаться»

Хавбек забил три гола в ворота Карпат

14 сентября 2024, 21:52 | Обновлено 14 сентября 2024, 21:54
226
0
Бондаренко о своем хет-трике: «Неплохо, но можно лучше. Начали баловаться»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Хавбек «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал свой хет-трик и игру команды в матче чемпионата Украины против Карпат» (5:2).

«Сыграл неплохо, но можно лучше. А команда могла еще 2-3 забить, если бы в конце немного несерьезно не начались относиться. Когда ведешь 4:1 или 5:1, то начинаешь баловаться иногда, такое случается».

«Теперь Лига чемпионов, сравнивать нельзя игру с «Болоньей». Наконец-то Лига чемпионов возвращается, мы очень ее ждали», – сказал Бондаренко.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты Артем Бондаренко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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