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  4. Пушич высказался о матче с Карпатами, недовольстве Кевином и Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 20:54 |
498
0

Пушич высказался о матче с Карпатами, недовольстве Кевином и Лиге чемпионов

Тренер доволен тем, как команда сыграла в атаке

14 сентября 2024, 20:54 |
498
0
Пушич высказался о матче с Карпатами, недовольстве Кевином и Лиге чемпионов
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в матче чемпионата Украины разобрался с Карпатами, выиграв со счетом 5:2. Игру прокомментировал наставник Марино Пушич.

«В целом, я доволен тем, как команда провела матч. Но мы пропустили голы после заготовок соперника, и такого быть не должно. Прекрасно сыграли в атаке, но в обороне нужно улучшать свою игру. Теперь нужно сделать правильные выводы, а далее у нас матч Лиги чемпионов. Рад за Бондаренко, за его голы, а также доволен возвращением Марлона и Зубкова. Александра мы не перегружали, чтобы он плавно вернулся в игру».

«Четвертая желтая Кевина? Да, я ему уже сказал, что это слишком много на старте чемпионата. Он не грубый игрок, просто стиль такой. Думаю, для него эта дисквалификация будет уроком и он сделает выводы. Конечно, я немного злился на него, потому что из-за этого нужно делать изменения».

«Впереди у нас насыщенный календарь – и ЛЧ, и УПЛ. Главное – хорошее восстановление. В прошлом году справились с таким графиком, и, думаю, справимся снова. Новый формат ЛЧ – это хорошо, но сложно, так как стало больше матчей, больше матчей на чужих стадионах. Теперь все соперники разные, не будет возможности сыграть еще раз, нужно к каждому противнику искать подходы, больше работы», – сказал Пушич.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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