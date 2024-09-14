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  4. Тренер Карпат: «Осуждайте, но мы хотим играть с Шахтером первым номером»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 20:25 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:36
1047
5

Тренер Карпат: «Осуждайте, но мы хотим играть с Шахтером первым номером»

Лупашко рад, что команда попробовала так сыграть

14 сентября 2024, 20:25 | Обновлено 14 сентября 2024, 20:36
1047
5
Тренер Карпат: «Осуждайте, но мы хотим играть с Шахтером первым номером»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Карпаты в матче чемпионата Украины разгромно уступили Шахтеру со счетом 2:5. Игру прокомментировал наставник львовской команды Владислав Лупашко.

«И первый, и второй тайм в некоторых моментах были неплохими, но, к сожалению, это наш уровень в плане, если ты хочешь играть первым номером против Шахтера. Мы это попробовали, и я рад, что попробовали. Но Шахтер достаточно легко преодолевал наш прессинг, и если бы была другая команда, то им было бы сложнее. Это наш уровень».

«Если бы мы сели низко, оборонялись, то им было бы сложнее. В первом тайме были моменты, счет слишком большой получился. Новичок Бруниньо где-то выпал немного, не было времени его интегрировать в состав, нужно это делать по ходу уже».

«Может, кто-то это будет осуждать, болельщики и эксперты, но мы хотим играть с Шахтером первым номером. Мы хотим изменить понимание того, что новичок УПЛ может играть первым номером с Шахтером. По контролю мяча, думаю, примерно равные цифры, однако качество моментов у соперника было выше. То, как они выходят из-под прессинга, это другой уровень», – сказал Лупашко.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты Владислав Лупашко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 5
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Gargantua81
подарили Шахтеру победу. 
плотную оборону этот Шахтер бы не взломал, а так... да еще и фортуна отвернулась. рикошеты.
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+2
avk2307
две команды , которые хотели -получили по 5 мячей. 
Больше вопросов нет. Хотели - получили.
Но зато попробовали...
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+1
Володимир
Лупашка чому ти ще не на вокзалі. Маркевича просити на колінах повернутись. Після Чорноморця і Полісся це чудо-юдо опуститься в саму глубину заднього проходу.
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-2
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