Тренер Карпат: «Осуждайте, но мы хотим играть с Шахтером первым номером»

Карпаты в матче чемпионата Украины разгромно уступили Шахтеру со счетом 2:5. Игру прокомментировал наставник львовской команды Владислав Лупашко.

«И первый, и второй тайм в некоторых моментах были неплохими, но, к сожалению, это наш уровень в плане, если ты хочешь играть первым номером против Шахтера. Мы это попробовали, и я рад, что попробовали. Но Шахтер достаточно легко преодолевал наш прессинг, и если бы была другая команда, то им было бы сложнее. Это наш уровень».

«Если бы мы сели низко, оборонялись, то им было бы сложнее. В первом тайме были моменты, счет слишком большой получился. Новичок Бруниньо где-то выпал немного, не было времени его интегрировать в состав, нужно это делать по ходу уже».

«Может, кто-то это будет осуждать, болельщики и эксперты, но мы хотим играть с Шахтером первым номером. Мы хотим изменить понимание того, что новичок УПЛ может играть первым номером с Шахтером. По контролю мяча, думаю, примерно равные цифры, однако качество моментов у соперника было выше. То, как они выходят из-под прессинга, это другой уровень», – сказал Лупашко.