ВИДЕО. Гол престижа от Карпат. Чачуа забил Шахтеру в конце матча
«Горняки» побеждают львовян со счетом 5:2
В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».
Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».
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После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.
На 84-й минуте игрок «Карпат» Амбросий Чачуа забил гол престижа. Сейчас «Шахтер» побеждает со счетом 5:2.
ВИДЕО. Гол престижа от Карпат. Чачуа забил Шахтеру в конце матча
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