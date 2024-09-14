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  4. ВИДЕО. Гол престижа от Карпат. Чачуа забил Шахтеру в конце матча
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 19:51 |
623
1

ВИДЕО. Гол престижа от Карпат. Чачуа забил Шахтеру в конце матча

«Горняки» побеждают львовян со счетом 5:2

14 сентября 2024, 19:51 |
623
1
ВИДЕО. Гол престижа от Карпат. Чачуа забил Шахтеру в конце матча
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

На 84-й минуте игрок «Карпат» Амбросий Чачуа забил гол престижа. Сейчас «Шахтер» побеждает со счетом 5:2.

ВИДЕО. Гол престижа от Карпат. Чачуа забил Шахтеру в конце матча

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Амбросий Чачуа чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Шахтер - Карпаты
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Володимир
А далі Одеса і Полісся. Лупашка втікай, втікай, ти горе і біда для команди.
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