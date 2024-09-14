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  4. ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:43
743
1

ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове

Артем Бондаренко оформил хет-трик

14 сентября 2024, 19:31 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:43
743
1
ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

На 65-й минуте счет в матче стал 5:1 в пользу «горняков». Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко оформил хет-трик.

ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Володимир
Прошу сказати коли Карпати програвали шахті у Львові з розгромом? 
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