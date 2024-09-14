ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове
Артем Бондаренко оформил хет-трик
В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».
Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.
На 65-й минуте счет в матче стал 5:1 в пользу «горняков». Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко оформил хет-трик.
ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обе команды на старте сезона больше огорчили своих болельщиков, чем порадовали
Ярослава получила чек в 30 тысяч долларов в Брюсселе