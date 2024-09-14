Хавбек Шахтера забил 3 гола Карпатам. Это третий хет-трик в сезоне УПЛ
Бондаренко оформил три мяча
В матче чемпионата Украины между Шахтером и Карпатами хет-трик оформил полузащитник хозяев Артем Бондаренко, который забил два гола в первом тайме и один – во втором.
Это первые голы игрока в нынешнем сезоне.
Бондаренко стал третьим футболистом, который в нынешнем сезоне УПЛ сделал хет-трик. Ранее по три мяча в одной встрече забивали хавбек Полесья Александр Назаренко и форвард Днепра-1 Александр Филиппов.
Бондаренко с тремя голами делит третье место в списке лучших бомбардиров сезона. Больше голов только у Назаренко (5) и Игоря Краснопира (4).
🎩 Маестро Артем Бондаренко! 🪄— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2024
⚽️⚽️⚽️ Третій гол півзахисника в матчі з «Карпатами» 👏🏻#Shakhtar #ШахтарКарпати pic.twitter.com/ZUZc4r5UaZ
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