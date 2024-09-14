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  4. Хавбек Шахтера забил 3 гола Карпатам. Это третий хет-трик в сезоне УПЛ
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 19:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:46
1036
0

Хавбек Шахтера забил 3 гола Карпатам. Это третий хет-трик в сезоне УПЛ

Бондаренко оформил три мяча

14 сентября 2024, 19:34 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:46
1036
0
Хавбек Шахтера забил 3 гола Карпатам. Это третий хет-трик в сезоне УПЛ
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

В матче чемпионата Украины между Шахтером и Карпатами хет-трик оформил полузащитник хозяев Артем Бондаренко, который забил два гола в первом тайме и один – во втором.

Это первые голы игрока в нынешнем сезоне.

Бондаренко стал третьим футболистом, который в нынешнем сезоне УПЛ сделал хет-трик. Ранее по три мяча в одной встрече забивали хавбек Полесья Александр Назаренко и форвард Днепра-1 Александр Филиппов.

Бондаренко с тремя голами делит третье место в списке лучших бомбардиров сезона. Больше голов только у Назаренко (5) и Игоря Краснопира (4).

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Карпаты Артем Бондаренко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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