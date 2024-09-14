В матче четвертого тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» сыграют между собой местный «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Матч состоится 15 сентября в 16:00 по Киеву.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, в которой он вспомнил о продлении контракта и разговор с новичком команды Стерлингом.

ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом