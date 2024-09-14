Англия14 сентября 2024, 19:26 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:33
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ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
Матч состоится 15 сентября в 16:00 по Киеву.
14 сентября 2024, 19:26 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:33
81
0
В матче четвертого тура английской Премьер-лиги на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» сыграют между собой местный «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Матч состоится 15 сентября в 16:00 по Киеву.
Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, в которой он вспомнил о продлении контракта и разговор с новичком команды Стерлингом.
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
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