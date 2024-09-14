В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».

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После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

На 39-й минуте Артем Бондаренко сделал счет 3:1 в пользу «Шахтера». Полузащитник «горняков» оформил дубль. Счет в первом тайме до разгромного довел Даниил Сикан.

ВИДЕО. Шахтер забил дважды! Горняки после первого тайма громят Карпаты

ГОЛ! 3:1, Бондаренко, 39 мин.

ГОЛ! 4:1, Сикан, 42 мин.