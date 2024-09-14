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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 18:38 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:31
1103
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ВИДЕО. Перестрелка во Львове! Шахтер и Карпаты за 8 минут забили три гола

За «горняков» забил Зубков и Бондаренко, а за «львов» – Подлепенец

14 сентября 2024, 18:38 | Обновлено 14 сентября 2024, 19:31
1103
1
ВИДЕО. Перестрелка во Львове! Шахтер и Карпаты за 8 минут забили три гола
ФК Шахтер

В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

Счет в матче открыли «горняки» – забил на 21-й минуте Зубков, однако «львы» почти сразу отыгрались, голом на 25-й минуте отметился Подлепенец. На 29-й минуте «Шахтер» снова вывел вперед Бондаренко.

Гол Зубкова

Гол Подлепенца и Бондаренко

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Евгений Подлепенец чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Шахтер - Карпаты Александр Зубков Артем Бондаренко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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oleksiyshabanov
'Перестрілка у Львові! '. Прочитавши це, останнє про що подумав, це про футбол)))
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