ВИДЕО. Перестрелка во Львове! Шахтер и Карпаты за 8 минут забили три гола
За «горняков» забил Зубков и Бондаренко, а за «львов» – Подлепенец
В субботу, 14 сентября, проходит матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Карпаты».
Команды встречаются на стадионе «Арена Львов».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.
Счет в матче открыли «горняки» – забил на 21-й минуте Зубков, однако «львы» почти сразу отыгрались, голом на 25-й минуте отметился Подлепенец. На 29-й минуте «Шахтер» снова вывел вперед Бондаренко.
Гол Зубкова
Гол Подлепенца и Бондаренко
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом
Команде Сергея Реброва предстоит оправдать ожидания нации