Игрок Динамо – о первом голе за киевлян и победу над Зарей

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Зарю 2:0, а первый гол в составе киевской команды оформил универсальный хавбек Максим Брагару.

– Впечатления очень положительные. Самое главное, что выиграли сегодня. Удалось забить свой дебютный мяч за «Динамо». Благодарен команде за это. И двигаемся дальше.

– Было ли ощущение, что удастся сегодня отличиться?

– Я на каждый матч выхожу с мыслями о том, чтобы забить, чтобы команда победила. Важный мяч для меня могу так сказать. Буду и дальше работать и делать все от себя зависящее.

– Создалось впечатление, что для «Динамо» с самого начала не все удавалось легко. Что изменилось по ходу поединка?

– Можно сказать, что просто не удавалось забить, мяч не шел в ворота. Мы создавали моменты, были и штанга, и перекладина, давили на соперника. Да, не удавалось забить, но в конце концов забили дважды и одержали победу.

– Обычно после паузы на матчи сборных поединки в чемпионате даются непросто. На этот раз тоже было?

– Я бы не сказал, что были какие-то сложности. Обычно все выходят на игру с максимальным настроением, чтобы побеждать и сегодня мы это сделали.

– Сегодня наконец-то сыграл Себальос. Как оцените новичка? Говорят, что он очень прилично смотрится на тренировках.

– Это больше вопрос не ко мне, а к тренеру. Я не хочу и не могу как-то оценивать игровые качества партнера, это прерогатива тренерского штаба.

– Когда выходили на замену, какие установки давали тренеры? Что от вас требовалось?

– Наставление было одно – играть в футбол, забивать мячи и выигрывать эту игру.

– В моменте, когда забивали мяч, сознательно избивали в дальний угол, учитывая позицию вратаря?

– Я убрал защитника и пробивал в дальний угол. Мяч, хоть и задел защитника, все равно залетел туда, куда я пробивал.

– На следующей неделе будет два матча, игра с «Ворсклой» уже в среду. Как будете настраиваться?

– Самое главное – хорошо восстановиться, это будет на первом плане, подойти к предстоящей игре в максимальных кондициях, показывать свой футбол и выигрывать.