Шовковский оценил матч с Зарей, защитника Бражко и травмы игроков

Динамо в матче чемпионата Украины обыграло Зарю со счетом 2:0 и набрало 12 очков после четырех встреч. Игру оценил наставник Александр Шовковский.

«Хочу поздравить наших болельщиков и поблагодарить защитников и защитниц ВСУ, которые позволяют нам играть в футбол. Что касается матча, то всегда очень сложно выходить на матчи после паузы на сборные. Есть проблемы и травмы у Дениса Попова, у Тараса Михавко, у Брайана Себальоса. Именно Себальос должен был выйти со старта, но у него было отравление, поэтому смогли его выпустить только в конце».

«После сборных сложно играть, но мы понимаем, что у сборной Украины свои задачи. Нам всегда сложно против Зари, однако во втором тайме добавили в скорости и смогли реализовать свое, хотя нужно завершать такие встречи раньше».

«Бражко в центре обороны? Да, мы уже пошутили, что новый конкурент в центре защиты появился. У нас сейчас очень плотный график, поэтому будем делать ротацию, чтобы все были в тонусе», – сказал Шовковский.