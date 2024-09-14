Тренер Зари дал комментарий после поражения от Динамо

Заря в матче чемпионата Украины проиграла Динамо со счетом 0:2. Встречу оценил наставник луганской команды Младен Бартулович.

«Такую тактику с пятью защитниками готовили через матч с Полесьем... В первой половине встречи неплохо держали давление, а во втором немного не выдержали. Динамо давило и додавило, у них больше игроков, чтобы усилить команду».

«Не сыграли арендованные у Динамо, но футболистов было достаточно, хотя замены не усилили так, как мы хотели. У нас были моменты, где можно было лучше работать и реализовывать шансы».

«Мой статус исполняющего обязанности? Это вопрос к президенту. Был разговор, что работаю пока, готовлю команду», – сказал Бартулович.