Тренер Зари дал комментарий после поражения от Динамо
Бартулович оценил поражение в матче УПЛ
Заря в матче чемпионата Украины проиграла Динамо со счетом 0:2. Встречу оценил наставник луганской команды Младен Бартулович.
«Такую тактику с пятью защитниками готовили через матч с Полесьем... В первой половине встречи неплохо держали давление, а во втором немного не выдержали. Динамо давило и додавило, у них больше игроков, чтобы усилить команду».
«Не сыграли арендованные у Динамо, но футболистов было достаточно, хотя замены не усилили так, как мы хотели. У нас были моменты, где можно было лучше работать и реализовывать шансы».
«Мой статус исполняющего обязанности? Это вопрос к президенту. Был разговор, что работаю пока, готовлю команду», – сказал Бартулович.
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