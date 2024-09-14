Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Зари дал комментарий после поражения от Динамо
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 18:20 |
1724
0

Тренер Зари дал комментарий после поражения от Динамо

Бартулович оценил поражение в матче УПЛ

14 сентября 2024, 18:20 |
1724
0
Тренер Зари дал комментарий после поражения от Динамо
ФК Заря. Младен Бартулович

Заря в матче чемпионата Украины проиграла Динамо со счетом 0:2. Встречу оценил наставник луганской команды Младен Бартулович.

«Такую тактику с пятью защитниками готовили через матч с Полесьем... В первой половине встречи неплохо держали давление, а во втором немного не выдержали. Динамо давило и додавило, у них больше игроков, чтобы усилить команду».

«Не сыграли арендованные у Динамо, но футболистов было достаточно, хотя замены не усилили так, как мы хотели. У нас были моменты, где можно было лучше работать и реализовывать шансы».

«Мой статус исполняющего обязанности? Это вопрос к президенту. Был разговор, что работаю пока, готовлю команду», – сказал Бартулович.

По теме:
Хавбек Шахтера забил 3 гола Карпатами. Это третий хет-трик в сезоне УПЛ
ВИДЕО. Неприличный счет. Шахтер забил пятый гол Карпатам во Львове
Шахтер – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Младен Бартулович
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва
Футбол | 14 сентября 2024, 12:41 8
«Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва
«Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва

Вячеслав Заховайло считает, что в сборной Украины существует внутренний конфликт

Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Другие виды | 13 сентября 2024, 23:59 1
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила

Мужская сборная Украины обыграла Австралию, а женская – команду Израиля

Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Футбол | 14.09.2024, 07:37
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
Футбол | 14.09.2024, 19:26
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
ВИДЕО. Артета о продлении контракта, Стерлинге и матче с Тоттенхэмом
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Другие виды | 13.09.2024, 22:35
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
14.09.2024, 14:22
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 38
Футбол
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
Определены пары плей-офф Суперфинала Евролиги по пляжному футболу
13.09.2024, 20:47
Футбол
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
12.09.2024, 23:23
Другие виды
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
13.09.2024, 09:49
Футбол
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 30
Бокс
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
14.09.2024, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем