Цукерман/Степанов – Белобородько/Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября продолжится матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

В третьем матче сыграют дуэты Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Илья Белобородько / Алексей Крутых. Время начала матча – 16:20 по Киеву.

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После первого игрового дня Украина проигрывает во счетом 0:2.

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