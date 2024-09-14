Цукерман/Степанов – Белобородько/Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса
14 сентября продолжится матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.
В третьем матче сыграют дуэты Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Илья Белобородько / Алексей Крутых. Время начала матча – 16:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После первого игрового дня Украина проигрывает во счетом 0:2.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом
Юлия в двух сетах проиграла Сонай Картал в 3-м раунде соревнований в Тунисе