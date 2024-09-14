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  4. Цукерман/Степанов – Белобородько/Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
14 сентября 2024, 16:20 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:24
452
2

Цукерман/Степанов – Белобородько/Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

14 сентября 2024, 16:20 | Обновлено 14 сентября 2024, 16:24
452
2
Цукерман/Степанов – Белобородько/Крутых. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Степанов, Цукерман, Крутых и Белобородько

14 сентября продолжится матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

В третьем матче сыграют дуэты Даниэль Цукерман / Рой Степанов – Илья Белобородько / Алексей Крутых. Время начала матча – 16:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После первого игрового дня Украина проигрывает во счетом 0:2.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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C.Пеклов
є є 1 сет.з 1-4,так і надалі!
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0
Den Den
На це неможливо дивитися. Без боротьби, без жаги віддають матч. 
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-1
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