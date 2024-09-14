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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Пихаленок – умный и техничный футболист»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 15:03 |
380
0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Пихаленок – умный и техничный футболист»

Экс-тренер «Динамо» – о новичке команды

14 сентября 2024, 15:03 |
380
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Пихаленок – умный и техничный футболист»
УПЛ. Алексей Михайличенко

Бывший игрок и тренер «Динамо» Алексей Михайличенко поделился своим мнением по поводу хавбека Александра Пихаленка, который перебрался в киевский клуб минувшим летом:

«Еще тогда, когда я видел его в составе «Днепра-1», он мне понравился тем, как мыслит на футбольном поле. Пихаленок довольно умный и техничный футболист, поэтому и обратили на него внимание в «Динамо».

Ясно, что пока нельзя сказать, что он на все сто процентов интегрировался в игру новой для него команды и вместе с партнерами имеет полную слаженность в действиях. Однако новичок динамовцев находит много моментов, в которых он очень полезен. Думаю, что этот футболист будет и дальше прогрессировать. Для динамовского клуба это хорошее приобретение».

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Олег Дидух Источник: UA-Football
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