Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Пихаленок – умный и техничный футболист»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Алексей Михайличенко поделился своим мнением по поводу хавбека Александра Пихаленка, который перебрался в киевский клуб минувшим летом:

«Еще тогда, когда я видел его в составе «Днепра-1», он мне понравился тем, как мыслит на футбольном поле. Пихаленок довольно умный и техничный футболист, поэтому и обратили на него внимание в «Динамо».

Ясно, что пока нельзя сказать, что он на все сто процентов интегрировался в игру новой для него команды и вместе с партнерами имеет полную слаженность в действиях. Однако новичок динамовцев находит много моментов, в которых он очень полезен. Думаю, что этот футболист будет и дальше прогрессировать. Для динамовского клуба это хорошее приобретение».