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Украина. Вторая лига
14 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 14:56
416
5

Укрнафта хочет возродить футбольный клуб Нефтяник из Ахтырки

Команда из Сумской области выступает в аматорском чемпионате Украины

14 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 14:56
416
5
Укрнафта хочет возродить футбольный клуб Нефтяник из Ахтырки
ФК Нефтяник Ахтырка

Компания Укрнафта решила возродить и финансово поддержать футбольный клуб Нефтяник из Ахтырки Сумской области.

Согласно сообщению пресс-службы компании, на содержание клуба будут направлены средства, что поможет возобновить его деятельность в трудные времена полномасштабного вторжения.

В компании Укрнафта отметили:

«Многие игроки команды – это работники компании, и их успех на футбольном поле ощутимо влияет на настроение и мотивацию в нашей компании. Это возможность поднять боевой дух коллектива».

Нефтяник выступает в чемпионате Украины среди аматоров, а также в чемпионате и Кубке Сумской области.

В сезоне 2006/07 Нефтяник стал победителем Первой лиги и вышел в Премьер-лигу, но по итогам следующего сезона вылетел из элитного дивизиона.

Клуб Нефтяник-Укрнафта был лишен профессионального статуса летом 2018 года.

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Нефтяник Ахтырка аматорский футбол чемпионат Украины по футболу среди аматоров
Николай Степанов Источник: Telegram
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Комментарии 5
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Standard
Коли палає будинок, то потрібно інвестувати у пожежні машини, і вкладати кошти, щоб вогонь не перекинувся далі, а не м'яча на голові набивати.  Пропоную СБУ відреагувати на ймовірну зраду Батьківщини керівниками Укрнафти, а також перевірити у них наявність громадянства росії,.
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0
Tower Bridge
Пусть сначала буферную зону захватят на 30 км.
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0
salenco
Оце дуже гарна новина. Треба відновити клуб на Сумщині
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0
Skor Pion
на pes 6 є стадіон в Охтирці)
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0
CheMP
а як жеж "кращє гроші на ЗСУ"? ах,ну да, то другоє
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-1
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