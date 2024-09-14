Укрнафта хочет возродить футбольный клуб Нефтяник из Ахтырки

Компания Укрнафта решила возродить и финансово поддержать футбольный клуб Нефтяник из Ахтырки Сумской области.

Согласно сообщению пресс-службы компании, на содержание клуба будут направлены средства, что поможет возобновить его деятельность в трудные времена полномасштабного вторжения.

В компании Укрнафта отметили:

«Многие игроки команды – это работники компании, и их успех на футбольном поле ощутимо влияет на настроение и мотивацию в нашей компании. Это возможность поднять боевой дух коллектива».

Нефтяник выступает в чемпионате Украины среди аматоров, а также в чемпионате и Кубке Сумской области.

В сезоне 2006/07 Нефтяник стал победителем Первой лиги и вышел в Премьер-лигу, но по итогам следующего сезона вылетел из элитного дивизиона.

Клуб Нефтяник-Укрнафта был лишен профессионального статуса летом 2018 года.