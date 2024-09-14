Укрнафта хочет возродить футбольный клуб Нефтяник из Ахтырки
Команда из Сумской области выступает в аматорском чемпионате Украины
Компания Укрнафта решила возродить и финансово поддержать футбольный клуб Нефтяник из Ахтырки Сумской области.
Согласно сообщению пресс-службы компании, на содержание клуба будут направлены средства, что поможет возобновить его деятельность в трудные времена полномасштабного вторжения.
В компании Укрнафта отметили:
«Многие игроки команды – это работники компании, и их успех на футбольном поле ощутимо влияет на настроение и мотивацию в нашей компании. Это возможность поднять боевой дух коллектива».
Нефтяник выступает в чемпионате Украины среди аматоров, а также в чемпионате и Кубке Сумской области.
В сезоне 2006/07 Нефтяник стал победителем Первой лиги и вышел в Премьер-лигу, но по итогам следующего сезона вылетел из элитного дивизиона.
Клуб Нефтяник-Укрнафта был лишен профессионального статуса летом 2018 года.
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