Атлетико нацелился на лидера атак Ромы
Пауло Дибала может продолжить карьеру в Ла Лиге
Мадридский «Атлетико» интересуется аргентинским атакующим полузащитником римской «Ромы» Пауло Дибалой, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «матрасники» попытаются подписать 30-летнего футболиста следующим летом, когда у него закончится контракт.
В сезоне 2024/25 Пауло Дибала уже успел провести 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
В августе 2024 года Пауло Дибала мог перейти в саудовскую «Аль-Кадисию».
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