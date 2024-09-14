Атлетико нацелился на лидера атак Ромы

Мадридский «Атлетико» интересуется аргентинским атакующим полузащитником римской «Ромы» Пауло Дибалой, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «матрасники» попытаются подписать 30-летнего футболиста следующим летом, когда у него закончится контракт.

В сезоне 2024/25 Пауло Дибала уже успел провести 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В августе 2024 года Пауло Дибала мог перейти в саудовскую «Аль-Кадисию».