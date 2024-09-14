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Испания
14 сентября 2024, 13:09 |
491
0

Атлетико нацелился на лидера атак Ромы

Пауло Дибала может продолжить карьеру в Ла Лиге

14 сентября 2024, 13:09 |
491
0
Атлетико нацелился на лидера атак Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Мадридский «Атлетико» интересуется аргентинским атакующим полузащитником римской «Ромы» Пауло Дибалой, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «матрасники» попытаются подписать 30-летнего футболиста следующим летом, когда у него закончится контракт.

В сезоне 2024/25 Пауло Дибала уже успел провести 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В августе 2024 года Пауло Дибала мог перейти в саудовскую «Аль-Кадисию».

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Пауло Дибала Атлетико Мадрид Рома Рим трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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