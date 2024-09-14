Защитник Александрии восстановится к матчу с Левым Берегом

Как стало известно Sport.ua, стоппер «Александрии» Юрий Копына не смог принять участие в поединке 6 тура УПЛ с «Оболонью» из-за повреждения колена.

По имеющимся данным эта травма оказалась несерьезной и не исключено, что после восстановления игрок футболист попадет в заявку «горожан» на следующий календарный матч – с «Левым берегом», который состоится 22 сентября.

Сейчас в текущем сезоне Юрий Копына провел на поле 350 минут в четырех поединках.

«Александрия» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 13 очков.

Ранее главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал матч против «Оболони».