Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Александрии восстановится к матчу с Левым Берегом
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:34
87
0

Защитник Александрии восстановится к матчу с Левым Берегом

Юрий Копына пропустил игру с «Оболонью»

14 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:34
87
0
Защитник Александрии восстановится к матчу с Левым Берегом
ФК Александрия. Юрий Копына

Как стало известно Sport.ua, стоппер «Александрии» Юрий Копына не смог принять участие в поединке 6 тура УПЛ с «Оболонью» из-за повреждения колена.

По имеющимся данным эта травма оказалась несерьезной и не исключено, что после восстановления игрок футболист попадет в заявку «горожан» на следующий календарный матч – с «Левым берегом», который состоится 22 сентября.

Сейчас в текущем сезоне Юрий Копына провел на поле 350 минут в четырех поединках.

«Александрия» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 13 очков.

Ранее главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал матч против «Оболони».

По теме:
Тернопольская Нива уволила главного тренера
Иван БАЛАН: «Сборная Грузии отличается заоблочной отдачей»
РОТАНЬ: «Это был худший матч Александрии в этом чемпионате»
Юрий Копына Александрия Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма травма колена
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Футбол | 14 сентября 2024, 09:31 4
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва

Иван Балан считает, что предыдущие успехи Сергея Станиславовича не могут быть случайны

Бывший вратарь Арсенала спрогнозировал, сколько голов Довбик забьет за Рому
Футбол | 14 сентября 2024, 09:23 7
Бывший вратарь Арсенала спрогнозировал, сколько голов Довбик забьет за Рому
Бывший вратарь Арсенала спрогнозировал, сколько голов Довбик забьет за Рому

Эмильяно Вивиано оценил уровень украинского нападающего

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 14.09.2024, 08:08
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
Футбол | 13.09.2024, 15:26
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Футбол | 13.09.2024, 13:30
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
13.09.2024, 22:56 29
Футбол
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
12.09.2024, 08:45 2
Бокс
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
12.09.2024, 11:19 19
Футбол
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 11
Другие виды
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
13.09.2024, 23:50 4
Другие виды
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
13.09.2024, 08:28 9
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем