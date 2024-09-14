Рапид Бухарест подписал габонского голеадора, которого сватали в Динамо

28-летний габонский центрфорвард Аарон Бупендза был объявлен новичком румынского клуба «Рапид» Бухарест.

Бупендза перешел в «Рапид» на правах свободного агента и оформил с клубом контракт на два года.

Без работы африканец пребывал с начала августа, когда договорился о расторжении контракта с клубом MLS «Цинциннати». Оценочная трансферная стоимость форварда на Transfermarkt ныне составляет 5 миллионов евро.

В Украине Бупендза известен тем, что активный интерес к нему в феврале 2021 года проявляло «Динамо». Тогда габонец играл за турецкий «Хатайспор» и демонстрировал выдающуюся результативность в тамошней Суперлиге (наколотил 22 мяча в 36 матчах чемпионата Турции-2020/21). Однако в конечном итоге боссам «Динамо» не удалось согласовать с турецким клубом сумму потенциального трансфера: «Хатайспор» требовал не меньше 10 миллионов евро за Аарона, а украинцы были готовы заплатить от 3 до 4 миллионов.

Впоследствии Бупендза за 4,25 миллиона евро перебрался в катарский «Аль-Араби», а также поиграл за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии и уже упоминавшийся «Цинциннати».