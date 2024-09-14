Известный тренер оценил уровень игрока Динамо, играющего в Испании

Известный украинский тренер Иван Балан в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о грузинском вингере киевского «Динамо» Георгии Цитаишвили, который сейчас выступает за испанскую «Гранаду» на правах аренды:

«Очень хороший футболист. Очень. Когда два года назад я приехал в Грузию и находился в Батуми, он, можно сказать, играл у меня на глазах – в тамошнем «Динамо». Почти все игры с участием Цитаишвили я смотрел. Могу сказать, что он – это второй Хвича. Георгий обладает многими футбольными качествами, которые и помогли ему стать искусным игроком. Он удивительно работоспособен, быстр, техничен, и работает с того же фланга, что и Кварацхелия. Цитаишвили приехал в батумское «Динамо» на правах аренды от киевского «Динамо», а не так давно перешел в испанскую «Гранаду». Насколько мне известно, в этом клубе после трех сыгранных туров Георгий на хорошем счету.

Во всех матчах он играет и выглядит очень неплохо. Уверен, что «Гранада» на данном этапе является для Цитаишвили лишь трамплином для перехода в топовый европейский клуб. Он этого заслуживает».