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Молодежные турниры
14 сентября 2024, 10:51 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:36
143
0

Олег ФЕДОР: «Сборная – синоним слова конкуренция»

Полузащитник «Руха» прокомментировал выступления за молодежную сборную Украины

14 сентября 2024, 10:51 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:36
143
0
Олег ФЕДОР: «Сборная – синоним слова конкуренция»
ФК Рух. Олег Федор

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор прокомментировал выступления за молодежную сборную Украины:

«Это был мой дебютный вызов в молодежную сборную. Мне очень приятно, что я получил возможность на первом же сборе проявить себя в игре против сборной Сербии U-21. Я благодарен за эту возможность тренерскому штабу. Только жаль, что не удалось отличиться результативным действием.

Сборная – синоним слова конкуренция. Туда вызывают только тех, кто лучше выступает на данный момент. Поэтому конкуренция там всегда на самом высоком уровне и хочется проявить себя как можно лучше. Также наши предыдущие результаты накладывают большую ответственность на игроков. Соперники лучше готовятся к матчу с нашей сборной и это держит команду в тонусе.

После этих двух побед над молодежками Сербии и Северной Ирландии и выхода на Евро-2025 у всей команды были невероятные эмоции. Мы были рады разделить их в раздевалке с тренерским штабом, ребятами и персоналом сборной. Это дало положительный толчок каждому из нас и мы с отличным настроением вернулись домой.

Я и другие сборники постараемся как можно быстрее восстановиться после долгой дороги, набрать оптимальные кондиции и быть готовыми к игре с «Ворсклой». У полтавчан очень хорошие и опытные исполнители, и никогда с ними не бывает легко. Важно хорошо изучить нашего соперника. «Ворскла» выделяется своими бойцовскими качествами, имеет своеобразный характер и на это нам тоже следует обратить внимание».

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Олег Федор Рух Львов сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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