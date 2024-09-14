ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сакарьяспор
Эннур Тотре будет выступать во втором по силе дивизионе турецкого футбола
Клуб второго турецкого дивизиона «Сакарьяспор» объявил о подписании 27-летнего центрального полузащитника «Ворсклы» Эннура Тотре.
С футболистом из Северной Македонии турки оформили двухлетнее трудовое соглашение.
По информации Transfermarkt, Тотре перешел в «Сакарьяспор» на правах свободного агента. В августе 2022 года «Ворскла» заплатила «Тиране» за трансфер хавбека 250 тысяч евро.
Минувший сезон Тотре на правах аренды отыграл на родине за «Шкендию».
Всего за «Ворсклу» хавбек провел лишь 3 официальных матча.
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