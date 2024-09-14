ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Ворсклы перешел в Сакарьяспор

Клуб второго турецкого дивизиона «Сакарьяспор» объявил о подписании 27-летнего центрального полузащитника «Ворсклы» Эннура Тотре.

С футболистом из Северной Македонии турки оформили двухлетнее трудовое соглашение.

По информации Transfermarkt, Тотре перешел в «Сакарьяспор» на правах свободного агента. В августе 2022 года «Ворскла» заплатила «Тиране» за трансфер хавбека 250 тысяч евро.

Минувший сезон Тотре на правах аренды отыграл на родине за «Шкендию».

Всего за «Ворсклу» хавбек провел лишь 3 официальных матча.