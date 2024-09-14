Реал интересуется героем Евро-2024. Раньше его хотела купить Барселона

Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, королевский клуб хочет иметь замену для Винисиуса и Родриго, если кто-то из них захочет покинуть команду, и 22-летний футболист сборной Испании считается идеальным вариантом на эту роль.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира, чем обратил на себя внимание «Барселоны».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.