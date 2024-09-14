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  4. Реал интересуется героем Евро-2024. Раньше его хотела купить Барселона
Испания
14 сентября 2024, 10:20 |
1132
1

Реал интересуется героем Евро-2024. Раньше его хотела купить Барселона

Нико Уильямс попал на радары королевского клуба

14 сентября 2024, 10:20 |
1132
1
Реал интересуется героем Евро-2024. Раньше его хотела купить Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом, сообщает издание todofichajes.

По информации источника, королевский клуб хочет иметь замену для Винисиуса и Родриго, если кто-то из них захочет покинуть команду, и 22-летний футболист сборной Испании считается идеальным вариантом на эту роль.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира, чем обратил на себя внимание «Барселоны».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.

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Нико Уильямс Реал Мадрид Барселона Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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DaVinci
А то в Реалі немає заміни для Родріго і Вінісіуса
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