Реал интересуется героем Евро-2024. Раньше его хотела купить Барселона
Нико Уильямс попал на радары королевского клуба
Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсом, сообщает издание todofichajes.
По информации источника, королевский клуб хочет иметь замену для Винисиуса и Родриго, если кто-то из них захочет покинуть команду, и 22-летний футболист сборной Испании считается идеальным вариантом на эту роль.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 4 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира, чем обратил на себя внимание «Барселоны».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.
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