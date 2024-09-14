Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Иван Балан считает, что предыдущие успехи Сергея Станиславовича не могут быть случайны
Известный украинский коуч Иван Балан в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно способностей главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:
«Понятно, что после двух подряд неудач встречаются разные высказывания – и в адрес футболистов, и в адрес тренерского штаба. Относительно упреков в отношении Сергея Реброва имею свое мнение. Ведь не может такого быть, чтобы неумеха в пока не слишком длительной тренерской работе чего-то мог достичь.
А между тем Ребров дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины с киевским «Динамо», а также однажды получал Суперкубок. Поехал было в Венгрию – и там трижды выигрывал чемпионское звание с «Ференцварошем». Успешно работал также в ОАЭ, где был чемпионом и обладателем Кубка лиги с «Аль-Айном». Согласитесь, если бы тренер чего-то не умел, то разве были бы у него такие результаты? А это значит, что тренерский талант у Реброва есть. Просто нужно знать внутреннюю кухню сборной Украины изнутри. Тогда и можно будет делать какие-то выводы».
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Да и клубы были топы чемпионатов. А сборная как раз не топ,а середняк с распиаренными именами.
2. НУ і тут підтверджується той факт що тренер збірної та клубу це різні компетенції. На жаль, але Ребров тут не профі.
ну і звісно не варто всіх собак лише на тренера вішати, якщо гравці виходять лише "відбути номер", принаймі більша половина, то жоден тренер не змусить їх бігати (максимум що повинен не викликати в збірну, а брати молодих і спраглих до гри)