Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва

Известный украинский коуч Иван Балан в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно способностей главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Понятно, что после двух подряд неудач встречаются разные высказывания – и в адрес футболистов, и в адрес тренерского штаба. Относительно упреков в отношении Сергея Реброва имею свое мнение. Ведь не может такого быть, чтобы неумеха в пока не слишком длительной тренерской работе чего-то мог достичь.

А между тем Ребров дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины с киевским «Динамо», а также однажды получал Суперкубок. Поехал было в Венгрию – и там трижды выигрывал чемпионское звание с «Ференцварошем». Успешно работал также в ОАЭ, где был чемпионом и обладателем Кубка лиги с «Аль-Айном». Согласитесь, если бы тренер чего-то не умел, то разве были бы у него такие результаты? А это значит, что тренерский талант у Реброва есть. Просто нужно знать внутреннюю кухню сборной Украины изнутри. Тогда и можно будет делать какие-то выводы».