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  4. Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Лига наций
14 сентября 2024, 09:31 |
913
4

Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва

Иван Балан считает, что предыдущие успехи Сергея Станиславовича не могут быть случайны

14 сентября 2024, 09:31 |
913
4
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский коуч Иван Балан в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно способностей главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Понятно, что после двух подряд неудач встречаются разные высказывания – и в адрес футболистов, и в адрес тренерского штаба. Относительно упреков в отношении Сергея Реброва имею свое мнение. Ведь не может такого быть, чтобы неумеха в пока не слишком длительной тренерской работе чего-то мог достичь.

А между тем Ребров дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины с киевским «Динамо», а также однажды получал Суперкубок. Поехал было в Венгрию – и там трижды выигрывал чемпионское звание с «Ференцварошем». Успешно работал также в ОАЭ, где был чемпионом и обладателем Кубка лиги с «Аль-Айном». Согласитесь, если бы тренер чего-то не умел, то разве были бы у него такие результаты? А это значит, что тренерский талант у Реброва есть. Просто нужно знать внутреннюю кухню сборной Украины изнутри. Тогда и можно будет делать какие-то выводы».

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Иван Балан сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 4
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SHN
Клубный не равно для сборной.
Да и клубы были топы чемпионатов. А сборная как раз не топ,а середняк с распиаренными именами.
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+3
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Tower Bridge
Ребров почти как Ротань, только чуть опытней.)
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0
nick07
1. Тобто на думку цього "відомого коуча" на Євро це був успішний виступ? інакше про які дві невдачі йде мова, якщо серія вже з 5 невдач (навіть виграшний матч зі словаками не компенсовує невдачу)
2. НУ і тут підтверджується той факт що тренер збірної та клубу це різні компетенції. На жаль, але Ребров тут не профі.
ну і звісно не варто всіх собак лише на тренера вішати, якщо гравці виходять лише "відбути номер", принаймі більша половина, то жоден тренер не змусить їх бігати (максимум що повинен не викликати в збірну, а брати молодих і спраглих до гри)
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0
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