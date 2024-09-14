Иван БАЛАН: «Сборная Грузии отличается заоблочной отдачей»

Прошло два года, как один из ветеранов украинской тренерской когорты Иван Балан перебрался в Грузию, где работает тренером-консультантом в «Колхети 1913» из Поти.

За это время команда повысилась в ранге, а в нынешнем чемпионате идет в середняках, занимая шестое место в турнирной таблице.

За время, проведенное в Грузии, опытный специалист успел составить впечатление как о нынешнем уровне футбола в этой стране, так и о возможностях национальной сборной. Об этом Иван Балан рассказал в интервью корреспонденту Sport.ua.

– Национальная команда Грузии произвела фурор на чемпионате Европы в Германии, выйдя из группы в 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону, сборной Испании. А теперь, как по инерции, грузины уверенно стартовали в Лиге наций, обыграв Чехию 4:1 и Албанию 1:0. Чем объясните такой всплеск?

– Я не сказал бы, что произошло что-то особенное. Да, Грузия набрала шесть очков в двух поединках и лидирует в группе. На мой взгляд, все это потому, что в этой команде есть хорошие футболисты, которые демонстрируют хорошую коллективную игру. При этом в составе сборной Грузии сейчас значительно меньше топ-исполнителей, чем в Украине. Но как бы там ни было, а чтобы точно знать, что и как гарантировало победы над чехами и албанцами, нужно быть внутри коллектива. Если руководствоваться увиденным, то о следующем сопернике украинской сборной можно сказать, как о команде, которая умеет играть в футбол. В ней есть лидеры, одним из которых, безусловно, является вратарь Георгий Мамардашвили, выступающий в испанской Ла Лиге за «Валенсию». Он выручает грузинскую сборную в каждой игре. Вот и в последней встрече с Албанией на первых минутах «потянул» такой мяч, что спас команду от, казалось бы, стопроцентного гола. Если бы Мамардашвили не выручил и грузины пропустили бы, то неизвестно, как складывались бы события в матче в дальнейшем. Кроме голкипера в сборной Грузии есть еще одна звезда – нападающий Хвича Кварацхелия. Вот они, можно сказать, и тянут воз на себе. Кварацхелия, который является ведущим игроком итальянского «Наполи», в первом матче с Чехией и забил, и отдал голевую передачу, и принимал участие в третьем голе.

Продуктивно проявил себя и в игре с Албанией. Если говорить о двух победах, то порой бывает в жизни, что звезды так сходятся на небе, как кому-то нужно.

– Какие достоинства сборной Грузии нынешнего образца Вы выделили бы?

– Во-первых, запредельную самоотдачу. Во-вторых, умение играть в футбол. Понятно, что если ходить по полю пешком, то такого результата у грузинской команды и не было бы. Ее футболисты полностью отдаются игре, до последней капли тратя свои силы. Понятное дело, что качественно работает и тренерский штаб сборной Грузии во главе с Вилли Саньйолем. Ведь сами понимаете: невозможно ничего не делать – и чтобы был результат. Если говорить о командных действиях Грузии, то во всех игровых линиях нет откровенно слабых звеньев, все они работают синхронно. Грузинскую сборную я сравнил бы со сжатым кулаком. Такой она есть – сыгранной и удивительно сплоченной.

– Кроме уже упомянутых Георгия Мамардашвили и Хвичи Кварацхелия нельзя не поинтересоваться вашим мнением о еще одном футболисте, которого хорошо знают украинские болельщики – Георгии Цитаишвили. Всего пять лет назад в составе молодежной сборной Украины (U-21) он стал чемпионом мира, а теперь является одним из ведущих исполнителей национальной команды Грузии.

– Очень хороший футболист. Очень. Когда два года назад я приехал в Грузию и находился в Батуми, он, можно сказать, играл у меня на глазах – в тамошнем «Динамо». Почти все игры с участием Цитаишвили я смотрел. Могу сказать, что он – это второй Хвича. Георгий обладает многими футбольными качествами, которые и помогли ему стать искусным игроком. Он удивительно работоспособен, быстр, техничен, и работает с того же фланга, что и Кварацхелия. Цитаишвили приехал в батумское «Динамо» на правах аренды от киевского «Динамо», а не так давно перешел в испанскую «Гранаду». Насколько мне известно, в этом клубе после трех сыгранных туров Георгий на хорошем счету.

Во всех матчах он играет и выглядит очень неплохо. Уверен, что «Гранада» на данном этапе является для Цитаишвили лишь трамплином для перехода в топовый европейский клуб. Он этого заслуживает.

– Что можете сказать о неудачном старте команды Сергея Реброва в Лиге наций?

– В сборной Украины чуть ли не вся команда играет в приличных зарубежных клубах. Достаточно перспективная у нас молодежь: и Ванат, и Судаков, и Конопля, и еще ряд исполнителей. Но вот в стартовых играх Лиги наций что-то не сложилось. Как в одной, так и во второй встрече звезды на небе не сошлись – и победу одержали соперники. Нельзя сказать, что албанцы и чехи нас переиграли. Дело в другом: там ошибка, там – ошибка, и снова – ошибка. Слишком много их было. В итоге – неутешительные результаты дня нашей страны. Болельщики же, как и любой из граждан Украины, всегда хочет побед. Понятно, что после двух подряд неудач встречаются различные высказывания – и в адрес футболистов, и в адрес тренерского штаба. Относительно упреков в отношении Сергея Реброва имею свое мнение. Ведь не может такого быть, чтобы неумеха в пока не слишком длительной тренерской работе чего-то мог достичь. А между тем Ребров дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины с киевским «Динамо», а также однажды получал Суперкубок. Поехал было в Венгрию – и там трижды выигрывал чемпионское звание с «Ференцварошем». Успешно работал также в ОАЭ, где был чемпионом и обладателем Кубка лиги с «Аль-Айном». Согласитесь, если бы тренер чего-то не умел, то разве были бы у него такие результаты? А это значит, что тренерский талант у Реброва есть. Просто нужно знать внутреннюю кухню сборной Украины изнутри. Тогда и можно будет делать какие-то выводы.

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