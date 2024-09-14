Украина. Премьер лига14 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 06:27
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Назначения арбитров. Кто рассудит матчи 6-го тура УПЛ
Поединки 5-го тура будут проходить до 16 сентября
14 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 06:27
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 6-го тура пройдут до 16 сентября.
УПЛ. 6-й тур
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