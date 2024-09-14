Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назначения арбитров. Кто рассудит матчи 6-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 06:27
122
0

Назначения арбитров. Кто рассудит матчи 6-го тура УПЛ

Поединки 5-го тура будут проходить до 16 сентября

14 сентября 2024, 05:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 06:27
122
0
Назначения арбитров. Кто рассудит матчи 6-го тура УПЛ
УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 6-го тура пройдут до 16 сентября.

УПЛ. 6-й тур

По теме:
УАФ изменила регламент УПЛ после скандального снятия Днепра-1 с чемпионата
РОТАНЬ: «Это был худший матч Александрии в этом чемпионате»
Суркис поблагодарил Чохонелидзе за работу в клубе Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Комитет арбитров УАФ судейские назначения Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Футбол | 13 сентября 2024, 15:20 1
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик

18-летний нападающий Роман Гереш подписал контракт с «Левым Берегом»

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
Футбол | 13 сентября 2024, 15:26 27
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года

Новое соглашение украинца будет действовать до завершения сезона 2029/30

Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 14.09.2024, 06:22
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Боссы Манчестер Сити определили, кто заменит Гвардиолу, если он уйдет
Футбол | 14.09.2024, 01:11
Боссы Манчестер Сити определили, кто заменит Гвардиолу, если он уйдет
Боссы Манчестер Сити определили, кто заменит Гвардиолу, если он уйдет
Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?
Футбол | 13.09.2024, 07:24
Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?
Журналист обвинил Шевченко в коррупции. В чем дело?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 24
Футбол
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
12.09.2024, 11:19 18
Футбол
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
12.09.2024, 14:25 16
Теннис
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
12.09.2024, 11:55 1
Футбол
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 2
Футбол
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 19
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
13.09.2024, 09:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем