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14 сентября 2024, 04:45 | Обновлено 14 сентября 2024, 05:41
32
0

Динамо U-19 переиграло Зарю U-19 на своей базе, хотя матч был выездным

У киевской команды голами отличились Андрей Маткевич и Дмитрий Кремчанин

14 сентября 2024, 04:45 | Обновлено 14 сентября 2024, 05:41
32
0
Динамо U-19 переиграло Зарю U-19 на своей базе, хотя матч был выездным
ФК Динамо

У п’ятницю, 13- вересня, команда «Динамо» U-19 провела матч 6-го туру першості України серед юнацьких команд.

Підопічні Ігоря Костюка перемогли луганську «Зорю» з рахунком 2:1 завдяки голам Андрія Маткевича та Дмитрія Кремчаніна. У складі луганськоъ команди відзначився Станіслав Ярошенко. Цей матч, хоча і був виїзним для столичної команди, проходив на полі НТБ «Динамо» у Кончі-Заспі.

Пеікрішвілі заробив небезпечний стандарт поряд з півколом перед штрафним майданчиком, до м’яча підійшов Маткевич, і чудовим прицільним ударом спрямував м’яч у сітку – 1:0 на користь біло-синіх.

На останній хвилині першого тайму «Зорі» вдалося зрівняти рахунок: суперники відібрали м’яч поблизу динамівського штрафного майданчика, Бурда віддав перспективну передачу на Ярошенка, той з правого кута завдав потужного удару, з яким впорався Суркіс. Але м’яч знову відскочив до Ярошенка, і той з другої спроби таки вразив ворота киян – 1:1.

У другому таймі динамівці продовжували володіти ініціативою, й вдалося відзначитися Кремчаніну. До взяття воріт знову призвело стандартне положення, і знову воно було призначене поблизу півкола перед штрафним майданчиком. Цього разу до м’яча підійшов Кремчанін і не промахнувся, вивівши свою команду уперед чудовим ударом у кут воріт – 1:2.

Зафіксована мінімальна перемога киян з рахунком 2:1. Наступний поєдинок у юнацькій першості «Динамо» U-19 проведе вдома 20 серпня – у 7-му турі столична команда прийматиме львівський «Рух».

Чемпіонат України U-19

6-й тур, 13 вересня 2024. Конча-Заспа. НТБ «Динамо»

Зоря Луганськ – Динамо Київ – 1:2 (1:1)

Голи: Ярошенко, 45 – Маткевич, 29, Кремчанін, 61

Зоря: 1. Косівський, 22. Писаренко (к), 4. Андрушко, 3. Мариновський, 17. Рибчак, 13. Чернецький (9. Каменєв, 57), 11. Стрюк, 19. Дубина, 23. Бурда, 23. Ярошенко, 10. Савін.

Динамо: 71. Суркіс (к), 13. Коробов (2. Рибак, 78), 5. Сизонюк, 4. Захарченко, 15. Дикий, 6. Пеікрішвілі (25. Люсін, 78), 20. Редушко (22. Осипенко, 46), 18. Саленко (8. Білий, 78), 7. Кремчанін, 10. Маткевич (30. Андрейко, 56), 21. Герич.

Попередження: Герич, 90+2 – Дубина, 40, Мариновський, 59, Каменєв, 66.

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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