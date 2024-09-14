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Чемпионат Бельгии
Дендер
13.09.2024 21:45 – FT 0 : 2
Стандард
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
14 сентября 2024, 03:35 | Обновлено 14 сентября 2024, 04:31
70
0

Стандард обыграл амбициозного новичка и догнал его на вершине таблицы

В чемпионате Бельгии вечером 13 сентября сыгран стартовый матч 7-го тура

14 сентября 2024, 03:35 | Обновлено 14 сентября 2024, 04:31
70
0
Стандард обыграл амбициозного новичка и догнал его на вершине таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Бельгии вечером 13 сентября сыгран стартовый матч 7-го тура.

Стандард обыграл амбициозного новичка Дендер (2:0) и догнал его на вершине таблицы.

Три лидера набрали по 11 очков – Андерлехт, Дендер и Стандард.

Далее идут: Брюгге, Вестерло, Генк, Левен (по 10).

Чемпионат Бельгии. 7-й тур, 13 сентября

Дендер – Стандард – 0:2

Голы: Суфьян Бендждида, 8, Анди Зечири, 64

Турнирная таблица

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чемпионат Бельгии по футболу Стандард Дендер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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