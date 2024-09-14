Стандард обыграл амбициозного новичка и догнал его на вершине таблицы

В чемпионате Бельгии вечером 13 сентября сыгран стартовый матч 7-го тура.

Стандард обыграл амбициозного новичка Дендер (2:0) и догнал его на вершине таблицы.

Три лидера набрали по 11 очков – Андерлехт, Дендер и Стандард.

Далее идут: Брюгге, Вестерло, Генк, Левен (по 10).

Чемпионат Бельгии. 7-й тур, 13 сентября

Дендер – Стандард – 0:2

Голы: Суфьян Бендждида, 8, Анди Зечири, 64

Турнирная таблица