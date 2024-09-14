Бельгия14 сентября 2024, 03:35 | Обновлено 14 сентября 2024, 04:31
70
0
Стандард обыграл амбициозного новичка и догнал его на вершине таблицы
В чемпионате Бельгии вечером 13 сентября сыгран стартовый матч 7-го тура
14 сентября 2024, 03:35 | Обновлено 14 сентября 2024, 04:31
70
0
В чемпионате Бельгии вечером 13 сентября сыгран стартовый матч 7-го тура.
Стандард обыграл амбициозного новичка Дендер (2:0) и догнал его на вершине таблицы.
Три лидера набрали по 11 очков – Андерлехт, Дендер и Стандард.
Далее идут: Брюгге, Вестерло, Генк, Левен (по 10).
Чемпионат Бельгии. 7-й тур, 13 сентября
Дендер – Стандард – 0:2
Голы: Суфьян Бендждида, 8, Анди Зечири, 64
Турнирная таблица
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