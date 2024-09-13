Ребров догнал Лобановского. Сколько матчей со сборной Украины у Блохина?
Нынешний коуч сборной Украины провел 18-й матч во главе сине-желтых
После двух сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25 против Албании (1:2) и Чехии (2:3) произошло изменение в историческом реестре главных тренеров национальной команды.
Нынешний наставник сине-желтых Сергей Ребров догнал по количеству матчей у руля главной команды страны легендарного Валерия Лобановского. Теперь у учителя и у ученика – по 18 поединков (7-е место в реестре).
Лобановский в этих встречах одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 20–20.
У Реброва эти показатели таковы: 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 28–23.
Возглавляет исторический список главных тренеров сборной Украины Олег Блохин (64 матча).
Историческая таблица тренеров национальной сборной Украины
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