Ребров догнал Лобановского. Сколько матчей со сборной Украины у Блохина?

После двух сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25 против Албании (1:2) и Чехии (2:3) произошло изменение в историческом реестре главных тренеров национальной команды.

Нынешний наставник сине-желтых Сергей Ребров догнал по количеству матчей у руля главной команды страны легендарного Валерия Лобановского. Теперь у учителя и у ученика – по 18 поединков (7-е место в реестре).

Лобановский в этих встречах одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 20–20.

У Реброва эти показатели таковы: 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 28–23.

Возглавляет исторический список главных тренеров сборной Украины Олег Блохин (64 матча).

Историческая таблица тренеров национальной сборной Украины