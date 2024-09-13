Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров догнал Лобановского. Сколько матчей со сборной Украины у Блохина?
Лига наций
13 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:14
420
0

Ребров догнал Лобановского. Сколько матчей со сборной Украины у Блохина?

Нынешний коуч сборной Украины провел 18-й матч во главе сине-желтых

13 сентября 2024, 21:59 | Обновлено 13 сентября 2024, 22:14
420
0
Ребров догнал Лобановского. Сколько матчей со сборной Украины у Блохина?
УАФ. Сергей Ребров

После двух сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций 2024/25 против Албании (1:2) и Чехии (2:3) произошло изменение в историческом реестре главных тренеров национальной команды.

Нынешний наставник сине-желтых Сергей Ребров догнал по количеству матчей у руля главной команды страны легендарного Валерия Лобановского. Теперь у учителя и у ученика – по 18 поединков (7-е место в реестре).

Лобановский в этих встречах одержал 6 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 20–20.

У Реброва эти показатели таковы: 8 побед, 5 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей: 28–23.

Возглавляет исторический список главных тренеров сборной Украины Олег Блохин (64 матча).

Историческая таблица тренеров национальной сборной Украины

По теме:
Сергей НАГОРНЯК: «Довбик сейчас не в лучшем психологическом состоянии»
Сергей НАГОРНЯК: «Мудрик в матче с Чехией был похож на себя»
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Лига наций статистика Сергей Ребров тренеры Валерий Лобановский Олег Блохин
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 13 сентября 2024, 09:01 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо

14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Футбол | 13 сентября 2024, 13:35 14
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги

Алексей Сливченко рассуждает о переходе форварда «Динамо» в «Зарю»…

«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
Футбол | 13.09.2024, 17:04
«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Другие виды | 13.09.2024, 19:01
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Боруссия Дортмунд – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 13.09.2024, 20:31
Боруссия Дортмунд – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Боруссия Дортмунд – Хайденхайм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 55
Футбол
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
11.09.2024, 19:37 6
Футбол
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
11.09.2024, 22:40
Другие виды
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
12.09.2024, 17:45 6
Теннис
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 24
Футбол
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
11.09.2024, 20:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем