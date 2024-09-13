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  4. Остановили лидера. Новый тренер Оболони оценил первый матч
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 20:30 |
1631
0

Остановили лидера. Новый тренер Оболони оценил первый матч

Шищенко доволен результатом

13 сентября 2024, 20:30 |
1631
0
Остановили лидера. Новый тренер Оболони оценил первый матч
ФК Оболонь Киев. Сергей Шищенко

Тренер Оболони Сергей Шищенко оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против Александрии. Этот матч стал первым для специалиста в качестве наставника киевской команды.

«Это для нас позитивный результат. У соперника хорошая команда, играющая. У ребят самоотдача была на высшем уровне. Результатом доволен, игрой в некоторых моментах – нет. Дали сопернику такие моменты, что они могли забивать».

«Были две вынужденные замены, еще были проблемы у других игроков, но я благодарен, что они дотерпели до конца, замен уже не было».

«Пенальти? Где-то надеялись его получить, была надежда на VAR, но рефери решили иначе. У нас полное доверие к арбитрам», – сказал Шищенко.

Киевляне остались последними с 2 пунктами, Александрия лидирует с 13 очками.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия Сергей Шищенко
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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