Остановили лидера. Новый тренер Оболони оценил первый матч

Тренер Оболони Сергей Шищенко оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против Александрии. Этот матч стал первым для специалиста в качестве наставника киевской команды.

«Это для нас позитивный результат. У соперника хорошая команда, играющая. У ребят самоотдача была на высшем уровне. Результатом доволен, игрой в некоторых моментах – нет. Дали сопернику такие моменты, что они могли забивать».

«Были две вынужденные замены, еще были проблемы у других игроков, но я благодарен, что они дотерпели до конца, замен уже не было».

«Пенальти? Где-то надеялись его получить, была надежда на VAR, но рефери решили иначе. У нас полное доверие к арбитрам», – сказал Шищенко.

Киевляне остались последними с 2 пунктами, Александрия лидирует с 13 очками.