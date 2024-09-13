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  4. Руслан РОТАНЬ: «Ноль ударов в створ. О чем тут говорить»?
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 20:17 |
474
1

Руслан РОТАНЬ: «Ноль ударов в створ. О чем тут говорить»?

Тренер недоволен настроем игроков Александрии

13 сентября 2024, 20:17 |
474
1
Руслан РОТАНЬ: «Ноль ударов в створ. О чем тут говорить»?
ФК Александрия. Руслан Ротань

Тренер Александрии Руслан Ротань оценил ничью 0:0 в матче чемпионата Украины против Оболони. Команда впервые в сезоне потеряла очки.

«Оболонь сражалась и цеплялась за очки, им это удалось. Не лучший матч, худший наш в сезоне. Много ошибок, все очень медленно. Первые 15 минут вообще не понравились, а когда что-то начало получаться, то уже поздно. Я говорил, что мы раздражитель сейчас, все на нас настраиваются».

«И нужно быть агрессивнее в атаке, где мы были серыми. Ноль ударов в створ. О чем говорить тут. Была пауза, у нас сборников нет. Нужно на себя смотреть в такой ситуации. И если ты первый в таблице, то у соперника другой настрой, к чему мы не были готовы», – сказал Ротань.

Команда набрала 13 пунктов, у соперника 2 очка.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Burevestnik
вина цілком тренера :  вийшли на поле не налаштовані.
від оболонців вловили запах "Оболоні", розслабилися, чуть не обіс....ся...
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