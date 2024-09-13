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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Люди, которые могут заменить Шапаренко в Динамо, есть»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 18:17 |
656
2

Сергей НАГОРНЯК: «Люди, которые могут заменить Шапаренко в Динамо, есть»

Тренер «Эпицентра» – о будущем Николая Шапаренко

13 сентября 2024, 18:17 |
656
2
Сергей НАГОРНЯК: «Люди, которые могут заменить Шапаренко в Динамо, есть»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, готов ли хавбек «Динамо» Киев Николай Шапаренко к трансферу в европейский клуб:

«Смотря куда. Игорь Михайлович говорил, что «Бешикташ» им интересовался. Но Шапаренко хочет в топ-5 играть. Но, поверьте, если бы было хорошее предложение по Николаю из топ-5, его уже продали бы.

На его место есть Валик Рубчинский. Есть люди, которые могут заменить его в «Динамо». Позже, может, не сразу, но смогут. Пихаленок – это уже боевая единица «Динамо». Это очень хороший футболист».

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Пока замены Шапы в динамо нет, что он несет?
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