Сергей НАГОРНЯК: «Люди, которые могут заменить Шапаренко в Динамо, есть»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в интервью Sport.ua ответил на вопрос о том, готов ли хавбек «Динамо» Киев Николай Шапаренко к трансферу в европейский клуб:

«Смотря куда. Игорь Михайлович говорил, что «Бешикташ» им интересовался. Но Шапаренко хочет в топ-5 играть. Но, поверьте, если бы было хорошее предложение по Николаю из топ-5, его уже продали бы.

На его место есть Валик Рубчинский. Есть люди, которые могут заменить его в «Динамо». Позже, может, не сразу, но смогут. Пихаленок – это уже боевая единица «Динамо». Это очень хороший футболист».