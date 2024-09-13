«Ждем решение». Гвадиола высказался о суде против Манчестер Сити

Тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола надеется, что процесс рассмотрения по сути дела о возможных 115 финансовых нарушениях клуба завершится как можно быстрее.

Наставник отметил, что футболисты эту тему не обсуждают.

«Надеюсь, все это закончится быстро. Независимая панель АПЛ рассматривает дело, мы ждем решение. Я не юрист, их достаточно в Англии. Никто это в команде не обсуждает. Вы спрашиваете Холанда, но Эрлинг тоже не юрист. Я с игроками это не обсуждаю».

«Я рад, что все начнется в понедельник. Многие ждут решения. Но ты невиновен до тех пор, пока не доказали иное», – сказал Гвардиола.

Ожидается, что решение вынесут уже в 2025 году.