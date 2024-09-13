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Пляжный футбол
13 сентября 2024, 17:51 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:15
413
0

На фронте погиб брат игрока женской сборной Украины по пляжному футболу

Национальная команда вышла на матч с против Чехии в черных повязках

13 сентября 2024, 17:51 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:15
413
0
На фронте погиб брат игрока женской сборной Украины по пляжному футболу

В боях с российскими захватчиками погиб брат игрока женской сборной Украины по пляжному футболу Снежаны Воловенко – Александр.

На матч группового раунда Суперфинала Евролиги-2024 против Чехии сборная Украины вышла в черных повязках, а начался он с минуты молчания.

По теме:
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минута молчания смерть женская сборная Украины по пляжному футболу
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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