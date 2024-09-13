На фронте погиб брат игрока женской сборной Украины по пляжному футболу

В боях с российскими захватчиками погиб брат игрока женской сборной Украины по пляжному футболу Снежаны Воловенко – Александр.

На матч группового раунда Суперфинала Евролиги-2024 против Чехии сборная Украины вышла в черных повязках, а начался он с минуты молчания.