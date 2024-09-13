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WTA
13 сентября 2024, 17:32 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:02
172
2

Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Монастире

13 сентября 2024, 17:32 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:02
172
2
Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

13 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№130 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В матче 1/4 финала украинка сразится против британки Сонай Картал (№151 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Лис – Сонмез. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Евы Лис (№126 WTA) или Зейнеп Сонмез (№148 WTA).

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Сонай Картал смотреть онлайн WTA Монастир Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
У букмекерів Юля андердог.  Цього хлопчика потрібно гоняти по кутам, тоді він швидко гасне.
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+1
Олександр Науменко
Як перша, Уі,  фінал квалу.
Ответить
0
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