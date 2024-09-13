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Англия
13 сентября 2024, 17:34 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:02
447
0

Вильям ГАЛЛАС: «В Челси творится настоящий беспорядок»

Экс-игрок «Челси» – о ситуации в клубе

13 сентября 2024, 17:34 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:02
447
0
Вильям ГАЛЛАС: «В Челси творится настоящий беспорядок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Галлас

Бывший защитник «Челси» Вильям Галлас поделился своим мнение относительно ситуации в лондонском клубе на фоне слухов о расколе в руководстве:

«В клубе творится настоящий беспорядок. Думаю, это всегда сложно, когда в одном футбольном клубе есть две группы людей или две части. Вам необходимо полное совпадение во всем, чтобы быть успешным клубом. И на поле, и в руководстве.

У лучших клубов есть один лидер, и каждый направлен в одном направлении. С ресурсами элитного клуба, как у «Челси», несложно выстроить правильную структуру, но у них с этим беда.

Если честно, то, что происходит в «Челси», вызывает разочарование у меня как у бывшего игрока. Тому, кто выиграл два титула АПЛ с клубом, очень сложно смириться с тем, что творилось с ними в последние два года».

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Вильям Галлас Челси
Олег Дидух Источник: The Mirror
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