Ишай Олиэль – Александр Овчаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса
13 сентября начнется матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.
В первом матче второй номер украинцев Александр Овчаренко (№416 ATP) сразится против первого номера израильтян Ишая Олиэля (№463 АТР). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко (№386 ATP) и Даниэль Цукерман (№508 АТР)
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самба Диалло стал игроком «Хапоэль» Иерусалим
Хуан Мартин дель Потро сыграет проти серба в Буэнос-Айресе