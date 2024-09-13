Ишай Олиэль – Александр Овчаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 сентября начнется матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

В первом матче второй номер украинцев Александр Овчаренко (№416 ATP) сразится против первого номера израильтян Ишая Олиэля (№463 АТР). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко (№386 ATP) и Даниэль Цукерман (№508 АТР)

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