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Кубок Дэвиса
13 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:06
295
0

Ишай Олиэль – Александр Овчаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

13 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:06
295
0
Ишай Олиэль – Александр Овчаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Ишай Олиэль и Александр Овчаренко

13 сентября начнется матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

В первом матче второй номер украинцев Александр Овчаренко (№416 ATP) сразится против первого номера израильтян Ишая Олиэля (№463 АТР). Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторыми на корт выйдут Виталий Сачко (№386 ATP) и Даниэль Цукерман (№508 АТР)

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Александр Овчаренко Ишай Олиэль сборная Украины по теннису смотреть онлайн Кубок Дэвиса-2024 Израиль - Украина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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